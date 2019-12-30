الحشد يعلن يوم غد موعداً لتشييع ضحايا القائم في ساحة الحرية

2019/12/30 | 17:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيأة الحشد الشعبي، الاثنين، أن يوم غد سيكون موعدا لتشييع ضحايا القصف الاميركي، في ساحة الحرية وسط بغداد.

وقالت الهيأة في بيان، "ندعوكم لحضور المراسم الشعبية لتشييع الشهداء الأبطال المرابطين على الحدود لصيانة الاراضي العراقية من جماعات داعش الإرهابية والذين سقطوا اثر الهجمة البربرية السافرة لطائرات التحالف الامريكي على قطعات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار".

وأضافت، أن "ذلك صباح يوم غد الثلاثاء الساعة العاشرة ويكون التجمع في ساحة الحرية بمنطقة الكرادة".

وكانت قيادة العمليات المشتركة اصدرت، الأحد (29 كانون الأول 2019) بياناً عن ضربات مقر اللواء 45 في الحشد الشعبي، في قضاء القائم، فيما أكدت مقتل 4 من عناصر الحشد.

وذكرت القيادة، في بيان، أنه "في تمام الساعة السابعة مساء اليوم تعرض مقر اللواء 45 الحشد الشعبي في الموضع الدفاعي على الحدود العراقية - السورية ضد عصابات داعش الارهابية في منطقتي غابة سلوم والحرش غرب الانبار الى ثلاث ضربات جوية أمريكية أدت الى استشهاد اربعة مقاتلين أحدهم معاون آمر اللواء وإصابة 30 مقاتلاً من منتسبي اللواء كأخبار أولى".

قبل ذلك، أعلن الحشد الشعبي، أن طائرات أميركية مسيرة، استهدفت مواقع للواء 45 في الحشد الشعبي غربي محافظة الأنبار.

وذكر موقع الحشد الشعبي، في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، أن "طائرات أميركية مسيرة قصفت، مساء اليوم، مواقع للواء 45 في الحشد الشعبي بمنطقة المزرعة في طريق عكاشات ضمن قاطع عمليات الجزيرة البادية بقضاء القائم غربي محافظة الأنبار".

وأضاف، أن "القصف أسفر عن وقوع شهداء وجرحى في صفوف اللواء 45 بالحشد الشعبي"، لافتا الى أن "القصف لا يزال مستمرا".

بعد ذلك أصدرت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون)، بياناً بشأن الضربات الجوية التي تعرض لها مقر اللواء 45 التابع للحشد الشعبي في مدينة القائم، اقصى غربي محافظة الانبار.

وذكرت الوزارة في بيان نقلاً عن مساعد وزير الدفاع جوناثان هوفمان، وتلقته (بغداد اليوم) "رداً على هجمات كتائب حزب الله المتكررة على القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف عملية (الحل المتأصل OIR)، شنت القوات الأمريكية ضربات دفاعية دقيقة ضد خمسة منشآت تابعة له في العراق وسوريا".

وأضاف البيان ان "تلك الضربات ستؤدي إلى إضعاف قدرة ما اسمته ب(KH)، على شن هجمات مستقبلية ضد قوات التحالف".

وقال البيان ان "الأهداف الخمسة تشمل ثلاثة مواقع KH في العراق واثنين في سوريا، شملت هذه المواقع مرافق تخزين الأسلحة ومواقع القيادة والسيطرة التي يستخدمها KH للتخطيط وتنفيذ الهجمات على قوات التحالف OIR تضمنت ضربات KH الأخيرة بهجوم صاروخي على قاعدة عراقية بالقرب من كركوك أسفر عن مقتل مواطن أمريكي وإصابة أربعة من أفراد الخدمة الأمريكية واثنين من أفراد قوات الأمن العراقية".

وتابع البيان ان "الولايات المتحدة تحترم شركاؤها في التحالف والسيادة العراقية احتراما كاملا، وتدعم عراقا قويا ومستقلا، ومع ذلك، لن يتم ردع الولايات المتحدة عن ممارسة حقها في الدفاع عن النفس".

بغداد اليوم - متابعة

قال الحرس الثوري الثوري الايراني، الاثنين 30 كانون الاول 2019، إنه من حق الشعب العراقي الرد على جريمة القصف الاميركي وذلك تعليقا منه على الضربات التي استهدفت اللواء 45 من الحشد غرب الانبار.

وذكر الحرس الثوري الايراني ف

بغداد اليوم –ديالى

أكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى، صادق الحسيني، الإثنين (30 كانون الأول 2019)، بان قصف مقرات الحشد الشعبي، يوم امس في قضاء القائم، جاء لتأمين عبور 400 مسلح من تنظيم داعش من سوريا إلى العراق.

وقال الحسيني في ح

بغداد اليوم - بغداد

تظاهر المئات من اهالي محافظتي ديالى والبصرة، الاثنين، تنديدا بالقصف الأمريكي لمقرات الحشد الشعبي في القائم.

وقال وسام حسن احد المشاركين بالتظاهرة في ديالى بحديث لـ (بغداد اليوم)، ان "المئات من كل اطياف ديالى خرجوا

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