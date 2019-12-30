أوليفر كان يعود لبايرن ميونيخ

2019/12/30 | 17:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تذهب عملية التغيير الإداري في بايرن ميونخ الألماني، إلى منحنى جديد، بعد غد الأربعاء، مع انضمام أوليفر كان حارس المرمى السابق للفريق، إلى مجلس إدارة النادي البافاري.

وسيكون لأوليفر كان، دورا جديدا في النادي، من شأنه أن يؤدي إلى خلافته لكارل هاينز رومينيجه كرئيس لمجلس إدارة النادي بحلول نهاية عام 2021.

وسيعمل أوليفر كان، عن قرب مع كارل هاينز رومينيجه، وهربرت هاينر الرئيس الجديد للفريق الألماني.

ومن المتوقع أن ينضم حسن صالح حميديتش المدير الرياضي، إلى مجلس الإدارة في منتصف عام 2020.

وقال رومينيجه "أوليفر كان سيجلب تجربته كلاعب سابق من الطراز العالمي، وكذلك الآن كرجل أعمال لديه علاقات جيدة".

وتابع "سوف يثرينا في النادي وسنعمل معا بشكل جيد".

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