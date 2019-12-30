رئيس الجمهورية يتابع اضرار القصف الذي استهدف الحشد الشعبي في الانبار

2019/12/30 | 17:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق استنكر رئيس الجمهورية برهم صالح ،اليوم الاثنين، الهجوم الأمريكي على مقرات للحشد الشعبي في قضاء القائم يوم أمس الأحد وعدّه انتهاكاً لسيادة العراق.الرئيس يتابع اضرار القصف وذكر بيان لمكتب الرئيس تلقت “يس عراق” نسخة منه، أن “الاخير تابع مع الجهات الحكومية نتائج الأضرار والتضحيات الناجمة عن الهجوم، فقد أكد على وجوب […]

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