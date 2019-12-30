الحرس الثوري يصدر بيانا بشان الاعتداء الأميركي

2019/12/30 | 17:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد حرس الثورة الإٍسلامية بالاعتداء الأميركي على مقرات الحشد الشعبي، مؤكدا أن الرد على الجريمة حق طبيعي للعراقيين....

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