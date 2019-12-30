رئيس الجمهورية والسفير الإيراني يؤكدان أهمية احترام الإرادة الوطنية العراقية في الإصلاح دون تدخلات خارجية

2019/12/30 | 17:56 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، في قصر السلام ببغداد، سفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية في العراق إيرج مسجدي.وجرى خلال اللقاء، التأكيد على الأواصر والمصالح المشتركة بين العراق و […]

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