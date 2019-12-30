2019/12/30 | 17:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب ميثاق العسر: انسياقاً مع أوامر إقليميّة مذهبيّة معروفة بادر الأخوة في قيادة بعض الفصائل المسلّحة بضرب مواقع عسكريّة أمريكيّة في داخل العراق يُفترض أنّها مبنيّة ومؤَسّسة بالتّوافق مع الدّولة العراقيّة، فيردّ الأمريكان ويضربون مواقع هذه الفصائل بالتّنسيق وإبلاغ الحكومة العراقيّة أيضاً، فما علاقة هذا الأمر بانتهاك السّيادة العراقيّة؟! وما علاقة هذا الأمر بالمظاهرات ومطالبها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيادة العراق أم سيادة الفصائل؟!.. ميثاق العسر) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيادة العراق أم سيادة الفصائل؟!.. ميثاق العسر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).