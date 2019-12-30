بيان المرجعية الدينية حول قصف مقرات الحشد في الانبار

2019/12/30 | 18:01 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، الاثنين، بياناً بشأن القصف الذي تعرض له مقر تابع للحشد الشعبي في القائم غربي العراق، وفيما ادان هذا القصف، اعتبر أن السلطات […]

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