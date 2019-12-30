مقتل “الخزعلي” في الغارة الأميركيّة على مقرّات حزب الله في العراق

2019/12/30 | 18:01 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أسفرت الضربة الجوية التي نفّذتها طائراتٌ أميركية ليلة الأحد الاثنين، عن مقتل وجرح العشرات، ومن بينهم قائدٌ رفيع المستوى يُدعى “أبو علي الخزعلي”.ويُعدّ “الخزعلي” الذي كان […]

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