المتحدث باسم الحكومة الإيرانية يدين القصف الأميركي وينفي علاقة بلاده باستهداف القوات الأميركية

2019/12/30 | 18:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، القصف الأميركي على مواقع للحشد الشعبي.

ونفى ربيعي في تصريح، ما وصفه بالأكاذيب الاميركية المتكررة، بشأن دعم بلاده لقوات الحشد الشعبي، ومسؤوليتها عن استهداف قاعدة للقوات الأميركية، مضيفا ان من المثير للسخرية أن أمريكا لا تزال تحتل أجزاء من العراق، وتقصف شعبه، وتدعي بلا حياء أنها تحترم سيادة الحكومة العراقية.

وتابع ربيعي، ان الادعاء الأمريكي بلا دليل، ولا يمكنه تبرير قصف وقتل الناس خلافا للقوانين الدولية، موضحا ان الهجوم الذي قامت به أمريكا ووصفته بالدفاعي، مؤشر آخر لإثبات دورها التخريبي للسلام والاستقرار في العراق والمنطقة.

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