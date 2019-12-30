الحشد الشعبي يؤكد استمرار عمليات انتشال جثث شهداء القصف الأميركي

2019/12/30 | 18:11 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- اكد قائد عمليات الحشد الشعبي في الانبار قاسم مصلح، الاثنين، استمرار اعمال انتشال جثث شهداء الاعتداء الاميركي من تحت انقاذ المقرات الامنية في قضاء القائم، مبينا ان الحصيلة النهائية لايمكن اعلانها دون انتشال جميع الجثث.وقال مصلح في تصريح له ان “ القوات الاميركية قامت بعمل جبان ومخزي بقصف قوات عراقية على اراضي ...

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