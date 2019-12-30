2019/12/30 | 18:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} قالت إكسون موبيل يوم الاثنين إنها استحوذت على 1.7 مليون فدان للتنقيب البحري في مصر، وإن من المقرر أن تبدأ العمليات في 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إكسون موبيل تستحوذ على منطقة تنقيب بحري في مصر) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إكسون موبيل تستحوذ على منطقة تنقيب بحري في مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).