الضربة الامريكية الاهداف والدوافع

2019/12/30 | 18:11 - المصدر: العهد نيوز

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علي الطويل

لاشك ان امريكا ومنذ الانتصار على داعش وفشل مشروعها المرسوم في العراق والذي كان عبر دفع قطعان داعش لتاخذ الدور بالنيابة عنها تمهيدا

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