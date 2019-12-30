الضربة الامريكية للحشد الشعبي لماذا والى اين؟!

2019/12/30 | 18:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.عدنان الشريفي

1/اعتراف امريكا بالضربة هو اعلان واضح لبدء المواجهات العلنية مع الحشد الشعبي وبداية الصفحة الثانية بعد ان فشلت المحاولات لجره لمواجهة المظاهرات

2/ ان

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