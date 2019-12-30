نائبة تشتري مقعداً نیابیاً بـ250 ألف دولار .. وتسجیل صوتي یدخلھا السجن

2019/12/30 | 18:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشفت هيئة النزاهة في العراق، الاثنين، عن صدور حكم بالحبس المشدد لمدة 5 سنوات بحق أحد أعضاء مجلس النواب للدورة السابقة، استنادا إلى أحكام المادة (312) من قانون العقوبات العراقي.وذكرت الهيئة في بيان صحفي أن “محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكما غيابيا بالسجن مدة 5 سنوات بحق المتهمة على خلفية تسجيل صوتي […]

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