السيستاني يرفض “الاعتداء” الامريكي ويوجه رسالة للحكومة

2019/12/30 | 18:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..وجهت المرجعية الدينية العليا في العراق، اليوم الاثنين، رسالة الى الحكومة، بشأن القصف الامريكي لمقرات كتائب حزب الله، أمس الاحد، في محافظة الانبار.ونقل موقع علي السيستاني، تصريحاً لمصدر مسؤول في مكتب المرجع الديني الاعلى، قوله: “حول الاعتداء على القوات العراقية في مدينة القائم، تعليقاً على قصف القوات الامريكية لبعض القطعات الأمنية في مدينة […]

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