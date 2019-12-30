2019/12/30 | 18:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصادر تركية : أنقرة تدرس إرسال مقاتلين سوريين متحالفين معها إلى ل

اخبار مباشرة

مصادر تركية : أنقرة تدرس إرسال مقاتلين سوريين متحالفين معها إلى ليبيا

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر تركية : أنقرة تدرس إرسال مقاتلين سوريين متحالفين معها إلى ليبيا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر تركية : أنقرة تدرس إرسال مقاتلين سوريين متحالفين معها إلى ليبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).