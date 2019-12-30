الدون يضع بيده اليسرى ساعة وخاتمين بـ827 ألف دولار

2019/12/30 | 18:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حل نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو ضيفا على الإمارات، ضمن فعاليات النسخة الرابعة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، تحت رعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

وجذب الدون الأنظار ليس فقط بشخصيته، ولكن بما ارتداه في يده اليسرى.

رونالدو كان يرتدي ساعة نادرة ماركة "روليكس" يقدر ثمنها بنحو 500 ألف دولار أمريكي، بجانب خاتم به فص ألماس تبلغ قيمته نحو 65 ألف دولار، وخاتم آخر مرصع بقطع صغيرة من الألماس تقدر بنحو 262 ألف دولار.

وبحساب ما ارتداه كريستيانو رنالدو في يده اليسرى، يكون المجموع 827 ألف دولار.

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