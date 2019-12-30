انعقدت جلسة

2019/12/30 | 18:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادانعقدت جلسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، المعنية بمناقشة قانون التقاعد الموحد والتصويت على قانون الادارة المالية، فضلا عن استحداث فقرة جديدة، لمناقشة قصف مقرات الحشد الشعبي من قبل القوات الامريكية.وقال مراسل "كلكامش" ان "الجلسة حضرها 40 نائبا في بدايتها، انسحب قرابة نصف النواب مع انعقاد الجلسة".

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