ذي قار تعلن الحداد على شهداء الحشد الشعبي

2019/12/30 | 18:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن محافظ ذي قار وكالة، أبا ذر العمر، اليوم الاثنين، الحداد الرسمي في المحافظة على شهداء الحشد الشعبي الذين سقطوا بالقصف الامريكي لمقراتهم مساء أمس الأحد في محافظة الانبار.وقال العمر في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "ندين وبشدة العدوان الامريكي الغاشم على مقرات حشدنا الشعبي والذي ذهب ضحيته ثلة من الابطال بين شهيدٌ وجريح، وكانت الناصرية كما هي عادتها دائما تتقدم الصفوف في تقديم التضحيات".واضاف ان "استمرار الانتهاك الامريكي لسيادة العراق يحتم علينا الوقوف بوجه المارد الامريكي الذي يحاول فرض سيطرته وهيمنته بالقوة، ونطالب المجتمع الدولي باتخاذ الاجراءات والتدابير لحفظ سيادة العراق وامنه".وتابع العمر "كما تنعى محافظة ذي قار استشهاد وجرح عدد من ابنائها الابطال، ونعلن الحداد على ارواحهم الطاهرة".

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