مرجعية النجف تدين القصف الأمريكي على مقرات الحشد

2019/12/30 | 18:11 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان مصدر مسؤول في مكتب السيستاني، اليوم الثلاثاء، القصف الأمريكي على مقرات الحشد.

وشددت المرجعية الدينية العليا على ضرورة احترام السيادة العراقية وعدم خرقها بذريعة...

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