نتنياهو يعلق على استهداف مقار الحشد الشعبي بضربات اميركية

2019/12/30 | 18:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

علق رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، على استهدا...





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