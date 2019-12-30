الخارجية الروسية: الضربات الأمريكية على مواقع في غرب العراق وشرق سوريا غير مقبولة

2019/12/30 | 18:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، إن الضربات الأمريكية على مواقع في غرب العراق وشرق سوريا غير مقبولة.

يتبع ..

بغداد اليوم - بغداد

أصدر مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية، الاثنين 30 كانون الاول 2019، برئاسة رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي عدة قرارات.

وناقش المجلس خلال جلسته، بحسب بيان للمكتب الاعلامي لعبد المهدي، "المواضي

بغداد اليوم - بغداد

دان مجلس الوزراء، الإثنين (30 كانون الأول 2019) القصف الأميركي على مقار الحشد، فيما حذر من تبعات خطيرة.

ووصف رئيس حكومة تصريف الاعمال، عادل عبد المهدي، بكلمته في جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية "الهجوم الأمريكي على القوات

بغداد اليوم _ متابعة

علق رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، على استهداف الولايات المتحدة، أمس الأحد، مواقع الحشد الشعبي في العراق وسوريا.

وقال الناطق باسم مكتب نتنياهو، أوفير غندلمان، إن "رئيس

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