2019/12/30 | 18:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تستنكر الإعتداء على تربية الرصافة الثانية محافظ بغداد: المباشرة بإكساء اللطيفية بعد إنجاز مشروع المجاري بغداد – الزمان اعلن محافظ بغداد محمد العطا، عن المباشرة بمشروع اكساء ناحية اللطيفية بعد الانتهاء من مشروع المجاري.واشار المحافظ خلال زيارته الميدانية لمتابعة الجهد الخدمي للمحافظة والاستماع للأهالي، الى (ان المحافظة ستشرع خلال الاسبوع الحالي باكساء احياء […]

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