2019/12/30 | 18:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسيعلم الذين ظلموا – عبد الكريم يحيى الزيباري إشاعات: وزير سابق، يقيم حفلة عرس لابنه بتكلفة أربعة مليون دولار.ثلاثة أضعاف كلفة إعادة إعمار الجسر الرابع في الموصل! مرقد جديد وسط بغداد، ربع مليار دولار، مئتي ضعف كلفة إعمار الجسر الرابع! ملعب كرة قدم مليارين دولار، ألف ضعف تكلفة إعمار الجسر الرابع! قمة بغداد 2012 […]

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