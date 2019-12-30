2019/12/30 | 18:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهرات الشباب العراقي وموقف المثقّف – وجدان عبدالعزيز المثقف كائن قلق ومقلق في آنٍ معاً، يشعر دوما بنشوة المعرفة، باحثا في مظناتها عن مسارات الواقع، لذا نراه تارة ينفصل عن الواقع، ليكون في صور ذهنية، ثم سرعان ما تهتز ثقته بهذه الصور الذهنية ، فينقلب تارة اخرى الى الواقع في حالة اختبار بقياس افكاره وبمقياس […]

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