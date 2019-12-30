مجلس الأمن الوطني يرد ببيان مطول على حادثة القائم: الأميركان اعتمدوا على استنتاجاتهم السياسية ولم نبلغ بالقصف

2019/12/30 | 18:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الاثنين، بياناً عقب اجتماع طارئ عقده حول الاعتداء الذي حصل ضد معسكرات الحشد الشعبي بقضاء القائم غرب محافظة الأنبار.اجتماع طارئ وقال مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي في بيان، ان المجلس الوزاري للأمن الوطني عقد اجتماعاً طارئاً تدارس فيه تداعيات الهجوم الذي شنته الطائرات الامريكية ضد القوات العراقية […]

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