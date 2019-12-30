سيناتور جمهوري متوعدا إيران: الضربات الأميركية رد مبرر لمقتل أميركي بمعسكر كي1

2019/12/30 | 18:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب السيناتور الأميركي توم كوتون، عن تأييده للضربة الأميركية ضد أحد ألوية الحشد الشعبي في العراق.

وهدد السيناتور الجمهوري “كوتون” في تغريدة على تويتر، إيران بعواقب وخيمة في حال واصلت هجماتها على الأميركيين، مبينا ان الضربات ضد الجماعات المدعومة من إيران في العراق وسوريا، هي استجابة مبررة لمقتل أميركي وجرح العديد من أفراد الخدمة الأميركية والعراقيين، في إشارة الى استهداف القوات الأميركية المتمركزة في معسكر كي وان قرب كركوك.

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