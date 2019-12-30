الصين تندد بالعدوان الامريكي على العراق

2019/12/30 | 18:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الصين معارضتها للاعتداء الأميركي الذي استهدف مواقع الحشد الشعبي غربي الانبار داعية الى ضرورة احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه....

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