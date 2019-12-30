تظاهرة أمام مجلس ديالى ضد الضربة الامريكية على مقر الحشد الشعبي

2019/12/30 | 18:51 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر العشرات من أهالي ديالى، اليوم الاثنين، أمام مبنى مجلس المحافظة، احتجاجاً على استهداف مقر الحشد الشعبي في القائم.وقال شهود عيان ، إن العشرات من أهالي ديالى، انطلقوا بتظاهرة […]

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