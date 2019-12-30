ذي قار تعلن الحداد على سبعة شهداء قضوا بالقصف الامريكي

2019/12/30 | 18:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلن محافظ ذي قار وكالة اباذر العمر الحداد على ارواح سبعة شهداء من ابناء المحافظة قضوا في القصف الامريكي الذي استهدف مقر لواء 45 حشد شعبي في القائم غربي الانبار يوم امس .وقال العمر في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” الانتهاك الامريكي المستمر لسيادة العراق يحتم علينا الوقوف […]

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