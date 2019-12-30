2019/12/30 | 18:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت مفوضية حقوق الانسان، اليوم الاثنين، توثيقها حالات الاغتيال والاستهداف لناشطين ومتظاهرين وإعلاميين على خلفية التظاهرات.وقال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي في بيان له تلقته (المستقلة)ان “المفوضية وثقت عبر فرقها الرصدية حالات اغتيال واستهداف لناشطين ومتظاهرين وإعلاميين منذ الأول من اكتوبر لعام ٢٠١٩ على خلفية التظاهرات”.واضاف “بلغ عدد الاغتيالات ومحاولات الاستهداف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الانسان توثق حالات الاغتيال لناشطين وإعلاميين على خلفية التظاهرات) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الانسان توثق حالات الاغتيال لناشطين وإعلاميين على خلفية التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).