خمس سنوات بلاعب واحد.. زيدان أراح واستراح!

2019/12/30 | 18:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيدان أراح ريال مدريد وخزينته من تحمل نفقات أخرى في الفترة المقبلة واستراح من إمكانية تذوق طعم الفشل في السوق الشتوية والذي لم يعرف النادي فيه طعم النجاح منذ سنوات عديدة.صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أفادت بأن ريال مدريد لم يضم أي لاعب في الشتاء في آخر خمس سنوات إلا إبراهيم دياز ، فدفع اللوس […]

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