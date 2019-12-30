بعد العيداني.. الأسدي مُرشح “البناء” لرئاسة الحكومة

2019/12/30 | 19:01 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق تؤكد مصادر سياسية وأخرى مقربة من #تحالف-البناء أن المباحثات الجارية حالياً في سبيل اختيار رئيس الوزراء العراقي الجديد، تضمنت اسم #عبدالغني_الأسدي كبديلٍ عن محافظ #البصرة أسعد العيداني.[…]

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