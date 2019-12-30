انسحاب قيادي بارز من صفوف الاتحاد الوطني في كركوك

2019/12/30 | 19:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم شرطة كركوك العميد افراسياو كامل، اليوم الاثنين، عن انسحابه من صفوف الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وكتب كامل على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) انه قرر الانسحاب من صفوف الاتحاد الوطني الكوردستاني.

ولم يوضح كامل، أسباب اتخاذه هذه الخطوة.

ويأتي هذا القرار عقب ايام من انتهاء الاتحاد الوطني الكوردستاني من عقد مؤتمره العام الرابع في مدينة السليمانية.

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