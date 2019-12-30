مراد محمد.. ورقة شهد الرابحة

2019/12/30 | 19:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هناك أربعة من المهاجمين الخطيرين الذين يجب على المدافعين الحذر منهم، في المجموعة الأولى من بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 التي تضم تايلاند المُضيفة والفائز بلقب أول نسخة العراق وأستراليا والبحرين.

سيدخل الرباعي الهجومي منافسات البطولة القارية على خلفية أدائهم المميز في العام 2019، وبانتظار أنها ستكون مجموعة قوية للغاية، فإن آمال منتخبات بلدانهم بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية من بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند قد تعتمد على أدائهم أمام المرمى في النهائيات.

سوباتشاي جايديد "تايلاند"

يعد سوباتشاي جايديد، مهاجم فريق بوريرام يونايتد، أحد أبرز اللاعبين الشباب القادمين بقوة في كرة القدم التايلاندية، وقد اختير بالفعل للمنتخب الأول وكان ضمن قائمة الهدافين في المباراة التي أقيمت في دور الـ16 من كأس آسيا 2019 في الإمارات ضد الصين في كانون الثاني الماضي.

يتمتع اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً والذي أصبح يمتلك خبرة جيدة مؤخراً، حيث لعب موسمين أيضاً في دوري أبطال آسيا، وعلى أرض الوطن، أصبح سوباتشاي أكثر من أي لاعب آخر تتطلع الجماهير إليه التايلاندية لهز شباك المنافسين.

مراد محمد "العراق"

أدت الأهداف الثلاثة التي أحرزها المهاجم مراد محمد في التصفيات إلى تصدره قائمة الهدافين في صفوف منتخبنا الأولمبي خلال طريقه لحجز مكانه في تايلاند، وسيصبح مهاجم فريق الكهرباء مرة أخرى من بين أخطر لاعبي أسود الرافدين خلال البطولة القارية في جنوب شرق آسيا.

يحمل محمد مسؤولية كبيرة، لتكرار دور مهند عبد الرحيم نجم نسخة عام 2014 التي نال العراق خلالها اللقب، والذي عاد وسجل إلى جانب أيمن حسين الأهداف التي قادت المنتخب الغرب آسيوي ليتأهل إلى الألعاب الأولمبية 2016 في ريو دي جانيرو.

الحسن توري "استراليا"

هذه البطولة تأتي بعد أشهر قليلة من بروز الحسن توري في أستراليا، حيث سجل الشاب المولود في غينيا في أول مباراة له مع فريقه أديلايد يونايتد في آب الماضي، ليساعد فريقه على الفوز بكأس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم في وقت لاحق من العام 2019، فقد سجل في المباراة النهائية ضد فريق ملبورن سيتي ونال جائزة رجل المباراة.

الأهداف تواصلت للاعب البالغ من العمر 19 عاماً خلال أول ظهور له في الدوري الأسترالي، ضد فريق سيدني، ومرة أخرى عندما شارك في أول مباراة له منتخب أستراليا تحت 23 عاماً خلال بطولة ودّية في الصين.



إذا ما بدأ توري عام 2020 مثلما أنهى عام 2019، فقد يصبح حلم أستراليا بالعودة إلى دورة الألعاب الأولمبية لأول مرة منذ عام 2008 حقيقة واقعية.

محمد الحردان "البحرين"

كان جزءا بارزا من منتخب البحرين الأول الذي تمتع بأداء مذهل في عام 2019، حيث فاز ببطولة اتحاد غرب آسيا وكأس الخليج، وسيكون محمد الحردان أيضاً ضمن تشكيلة منتخب بلاده في بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.

سجل المهاجم المتألق هدفين حاسمين في التصفيات في شهر آذار حيث تأهل البحرين إلى هذه البطولة القارية للمرة الأولى، بينما سجل اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً الهدف الوحيد في المباراة التي حقق المنتخب البحريني الأول فوزاً تاريخياً 1-0 على نظيره الإيراني ضمن التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 في تشرين الأول.

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