مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي السابق ينفي زوجه منها

2019/12/30 | 19:12 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي السابق، محمد وزيري ما يتردد عن شائعات زواجه السرّي منها لأول مرة بطريقةٍ صريحة ومباشرة.وذلك في ردّه على أسئلة متابعيه عبر “انستغرام” حول […]

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