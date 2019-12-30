النصر: تصريحات رئيس سائرون بحق العبادي (شخصنة مؤسفة) وخروج عن اللياقات والاخلاقية

2019/12/30 | 19:12 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر ائتلاف النصر، اليوم الاثنين، عن رفضه للتصريحات الصادرة عن رئيس تحالف سائرون بحق حيدر العبادي معتبراً أياها “شخصنة مؤسفة” وخروجا عن اللياقات السياسية والاخلاقية.وقال النصر في بيان ، […]

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