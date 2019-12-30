قرب مدرستهم.. وزارة التربية تعلن استشهاد ٥ تلاميذ بانفجار عبوة ناسفة في الانبار

2019/12/30 | 19:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، استشهاد خمسة تلاميذ في مدرسة البقيع الابتدائية بمنطقة النعيمية التابعة لقضاء الفلوجة في محافظة الانبار اثر انفجار عبوة

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