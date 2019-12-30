2019/12/30 | 19:13 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتنياهو يشيد بالغارات الأمريكية على قواعد عسكرية فى سوريا والعراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/30 | 19:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتنياهو يشيد بالغارات الأمريكية على قواعد عسكرية فى سوريا والعراق) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتنياهو يشيد بالغارات الأمريكية على قواعد عسكرية فى سوريا والعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم السابع).