2019/12/30 | 19:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمن الوطني: قصف قواتنا في القائم يعرض سيادة العراق للخطر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/30 | 19:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني: قصف قواتنا في القائم يعرض سيادة العراق للخطر) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني: قصف قواتنا في القائم يعرض سيادة العراق للخطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).