الدفاع تنشر اسماء عوائل الشهداء المشمولين بتوزيع قطع الاراضي

2019/12/30 | 19:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

نشرت وزارة الدفاع، الاثنين، اسماء عوائل الشهداء المشمولين بتوزيع قطع الاراضي.

وقالت الوزا...





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