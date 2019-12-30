2019/12/30 | 19:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء تسوق نحو الفي طن من محصول الذرة الصفراء الكرمة تسجل أعلى نسبة لزراعة الحنطة والشعير الرمادي – نور الدين حميد أعلن قائممقام قضاء الكرمة احمد مخلف الحلبوسي عن ان الموسم الزراعي الحالي سجل اعلى نسبة في زراعة محصولي الحنطة والشعير منذ تحرير مدن محافظة الانبار .وقال الحلبوسي في تصريح امس إن (الموسم الزراعي […]

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