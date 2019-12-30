2019/12/30 | 19:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإتصالات تكشف عن منجزات سنة واحدة التخطيط: إصدار 440 براءة إختراع وتسجيل 800 طلب جديد خلال عام 2019 بغداد – الزمان افتتح وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مختبرا حديثا لفحص الأغذية المعدلة وراثياً يعد الأول من نوعه في العراق، وآخر لمقارنة الأوزان، وذلك تنفيذاً لرؤية وزارة التخطيط في حماية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط: إصدار 440 براءة إختراع وتسجيل 800 طلب جديد خلال عام 2019) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط: إصدار 440 براءة إختراع وتسجيل 800 طلب جديد خلال عام 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).