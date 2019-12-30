2019/12/30 | 19:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين العلماء والسلطويين – حسين الصدر -1- من مجسات الاختبار الكبرى التي يُعرف بها العالم الرباني هي مواقفه من الحُكّام .فانْ كانت مواقفُه صارمةً حازمة بعيدةً عن المصانعة والمداهنة دلّ ذلك على شدة وَرَعِهِ في الدين وخشيته البالغة من ربهِ في مهادنة الظالمين.وإنْ كانت تصطبغ بالمجاملات وغض النظر عن المفارقات التي يُحدِثُها الحاكم […]

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