موسكو ترفض الإعتداءات الأمريكية على الحشد الشعبي

2019/12/30 | 19:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العالم _ اسيا والباسفيك

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