موسكو قلقة من (تبادل الضربات) بين كتائب حزب الله والقوات الأمريكية في العراق

2019/12/30 | 19:25 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إن الضربات الأمريكية على مواقع في غرب العراق وشرق سوريا غير مقبولة.وأعربت الوزارة، في بيان لها بحسب ما نقلته “روسيا اليوم”، عن قلق […]

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