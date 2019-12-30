الجيش الأميركي ينشر مقطعا للضربات الجوية ضد الحشد الشعبي – فيديو

2019/12/30 | 19:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عرض الجيش الأميركي مقطعا مصورا للضربات الجوية التي استهدف خلالها مقرات لكتائب حزب الله في العراق وسوريا.

وأظهر المقطع استهداف أحد المقرات بطائرة مسيرة عن بعد، وكيفية تنفيذ الضربة وإصابة الهدف بدقة، فيما نشر الجيش الأميركي صورا جوية للمقرات المستهدفة قبل وبعد تنفيذ الضربة الجوية.

وكان البنتاغون قد أعلن في وقت سابق، ان الهجوم على مقرات للحشد الشعبي، جاء ردا على القصف الذي تعرضت إليه قاعدة عسكرية قرب كركوك، والذي أسفر عن مقتل متعاقد أميركي، في وقت لم يستبعد فيه وزير الدفاع مارك إسبر، اتخاذ بلاده خطوات أخرى، للدفاع عن نفسها، وردع إيران والفصائل الموالية لها، على حد تعبيره.

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