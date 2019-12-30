الإعدام على يمني هاجم أربعة ممثلين إسبان بعرض مسرحي في الرياض

2019/12/30 | 19:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أصدرت محكمة سعودية حكما بالإعدام على يمني هاجم بالسكين أربعة ممثلين إسبان خلال عرض مسرحي بحديقة في الرياض الشهر الماضي، حسبما ذكرت قناة “الإخبارية” الحكومية الأحد.كما أصدرت المحكمة الجزائية حكما بالسجن لمدة 12 سنة وستة أشهر على يمني آخر على خلفية الهجوم ذاته الذي قالت السلطات إن تنظيم القاعدة أمر به وكان الأول […]

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