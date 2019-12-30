الحرس الثوري القصف الأمريكي على الحشد هجوما “إرهابيا” والانتقام منه حق طبيعي

2019/12/30 | 19:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… عد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، القصف الأمريكي على مواقع الحشد الشعبي العراقي هجوما “إرهابيا”، مشددا على أن الرد عليه والانتقام منه حق طبيعي للقوات العراقية.ودان الحرس الثوري الإيراني، في بيان أصدره اليوم الاثنين، بشدة الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة على مواقع “كتائب حزب الله” التابعة لـ “الحشد الشعبي”، الأحد، واصفاً إياها بـ […]

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