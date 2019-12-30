بيان آلفلاسفة لسَّنة 2020م:

2019/12/30 | 19:36 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزيز الخزرجي [إن نحنُ إلّا بشرٌ مثلكم ولكن الله يمنّ على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلّا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون].بعد ساعات […]

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